Ufficiale: Caicedo è un nuovo giocatore del Chelsea

Moises Caicedo è un nuovo calciatore del Chelsea. Il centrocampista classe 2001 si è legato al club londinese per 8 anni con opzione per un anno ulteriore in favore del clubDi seguito il comunicato: “Il Chelsea è lieto di annunciare l’ingaggio dell’ecuadoriano Moises Caicedo. Il 21enne centrocampista ha firmato un contratto di otto anni con la squadra di Stamford Bridge, con un’opzione per il club per un altro anno, e si unisce al Brighton e all’Hove Albion, squadra della Premier League”.

Foto: Twitter Chelsea