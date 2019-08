Ufficiale: Cahill firma con il Crystal Palace. Contratto biennale per l’ex Chelsea

Tramite i propri canali ufficiali, il Crystal Palace ha annunciato il trasferimento a titolo definitivo di Gary Cahill. L’ex difensore del Chelsea ha firmato un contratto biennale. Queste le parole del difensore inglese: “Sono molto contento di essere qui, penso sia una buona opportunità per proseguire la mia carriera in Premier League e giocare in un ottimo team. Sono orgoglioso di questa nuova esperienza. Qui. c.Ci sono tanti talenti, sarà una grande sfida. Cercherò di proseguire la mia carriera più che potrò, darò il 110% e spero di essere apprezzato dal mister, dai compagni e dai tifosi”.

Foto: Twitter Crystal Palace