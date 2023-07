Ufficiale: Cagnago dal Como al Sudtirol

Andrea Cagnago lascia il Como e si accasa al Südtirol, che lo ha preso a titolo definitivo. Per lui contratto di tre anni. Di seguito la nota del club altoatesino: “L’FC Südtirol comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Como 1907 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Cagnano. Il difensore, 25enne si è legato quindi al club biancorosso con un contratto triennale, ovvero con scadenza fissata per il 30 giugno 2026. Nato a Cantù il 17 giugno 1998, 180 centimetri per 79 chilogrammi di peso forma, Andrea Cagnano è un difensore-terzino sinistro di piede mancino, capace all’occorrenza di giocare anche a centrocampo sulla fascia mancina. E’ cresciuto calcisticamente nelle plurititolata Primavera dell’Inter nelle stagione 2015-2015 e 2016-2017 (37 gare, 2 reti e 1 assist). La prima stagione da professionista l’ha disputata con la maglia del Santarcangelo, in serie C nella stagione 2017-2018: 15 gare e una rete per poi trasferirsi al Pisa in C. Nel 2018-1019 ha vestito la maglia della Pistoiese in C: 36 partite, 2 assist, poi due stagioni in C al Novara: 60 gare, 2 reti e 4 assist, prima di indossare la maglia del Como nell’estate del 2021. Con i lariani due stagioni in B con 40 presenze e un assist. L’FC Südtirol rivolge un caloroso saluto ad Andrea Cagnano e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia biancorossa”.

Foto: sito Südtirol