Ufficiale: Cagliari rinnova Walukiewicz fino al 2024

“Il Cagliari Calcio comunica il rinnovo contrattuale del calciatore Sebastian Walukiewicz che si lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2024.

Energia, potenza, fisicità. Pulizia negli interventi, capacità nel leggere l’azione e di impostarla, abilità nel gioco aereo. E ancora, personalità, sangue freddo e temperamento: tutto questo è Walukiewicz, classe 2000.

Il Cagliari lo ha prelevato dal Pogon Szczecin battendo la concorrenza di blasonate squadre europee. Sebastian ha assorbito l’impatto con i difficili meccanismi del calcio italiano, osservando i compagni più esperti per rubarne i segreti, con umiltà e pazienza. Al termine della sua prima stagione in Serie A ha così totalizzato 16 presenze tra campionato e Coppa Italia: un rendimento in crescita giornata dopo giornata e con sempre maggior sicurezza e intraprendenza.

Eusebio Di Francesco ora ha puntato forte su di lui, facendone un cardine inamovibile della difesa. Walu ha risposto con ottime prestazioni e anche il CT Brzeczek gli ha dato fiducia: ha debuttato nella massima rappresentativa del suo Paese lo scorso 7 ottobre, nell’amichevole contro la Finlandia giocata a Danzica, per poi collezionare altre due presenze.

Un sicuro prospetto per le fortune della Nazionale polacca, la cui formazione passa comunque attraverso l’esperienza in rossoblù: con Walukiewicz il Cagliari può contare su uno dei Millennial più forti in Europa nel suo ruolo”.

