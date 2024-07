Ufficiale: Cagliari, ecco Felici dalla Feralpisalò

Mattia Felici è un nuovo giocatore del Cagliari. Di seguito il comunicato: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Felici che si trasferisce dalla Feralpisalò a titolo definitivo e ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2027 con opzione di rinnovo a favore del Club per ulteriori due stagioni.

Nato a Roma, il 17 aprile 2001, muove i primi passi nella Nuova Tor Tre Teste, prima di approdare nel settore giovanile del Lecce, nel 2018. Debutta in Serie B con i salentini il 23 marzo 2019, nella vittoria per 7-0 contro l’Ascoli. Alla fine della stagione passa in prestito al Palermo, in Serie D, dando un contributo fondamentale per la promozione in Serie C dei rosanero, totalizzando 25 presenze, 4 reti e 3 assist.

Dopo il ritorno al Lecce nel luglio 2020, a gennaio 2022 è tempo della seconda avventura a Palermo: nel campionato di Serie C colleziona 11 presenze, 1 gol e 1 assist. Sei mesi dopo passa alla Triestina a titolo definitivo: qui si afferma come un calciatore chiave degli alabardati, che conquistano la salvezza anche grazie ai suoi 4 gol e i 3 assist in 30 partite. La stagione appena trascorsa lo ha visto indossare la maglia della Feralpisalò, neopromossa in Serie B, con la quale si è messo in mostra con 5 reti e 6 assist realizzati in 38 gare.

Esterno offensivo classico che si distingue per rapidità e capacità tecniche nell’uno contro uno su entrambe le fasce, ha acquisito nel tempo grande efficacia offensiva sia in fase conclusiva che di rifinitura, risultando un elemento decisivo nelle sue squadre.

Affidabilità, velocità e duttilità: benvenuto in rossoblù, Mattia!”.

