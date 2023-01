Ufficiale: Cagliari, ecco Azzi dal Modena. Ha firmato fino al 2025

Paulo Azzi è un nuovo calciatore del Cagliari. Il calciatore lascia il Modena e si trasferisce al club sardo a titolo definitivo. L’esterno ha firmato un contratto fino al 2025. Di seguito il comunicato del club emiliano: “Un anno e mezzo ricco di tutto. L’italo brasiliano Paulo Azzi saluta Modena e il Modena portandosi in dote la vittoria del campionato di serie C e la Super Coppa di categoria. Nella sua oramai lunga carriera di mancino errante del calcio, il suo futuro si chiama Cagliari, al quale è stato ceduto a titolo definitivo.

Con il Modena, dove è arrivato da svincolato in cerca di un rilancio, Azzi ha giocato 4371 minuti spalmati in 54 presenze fra in Serie B e C, Coppa Italia Frecciarossa e Coppa Italia di serie C. Un rendimento che l’ha fatto diventare uno dei giocatori più duttili del panorama calcistico italiano, impressionando tutti gli osservatori soprattutto la scorsa estate, nella gara contro il Sassuolo. Sono 7 in totale i gol realizzati in maglia gialloblù, tutti nella passata stagione, con 6 centri in campionato e uno in Coppa, contro l’Imolese, datato settembre 2021. Attilio Tesser, dopo un avvio difficile, condizionato da un infortunio nel ritiro di Fanano, ne ha sfruttato al meglio le qualità e l’adattabilità: terzino, esterno, attaccante.

Adesso per Paulo si aprono le porte della Sardegna, dove andrà a rappresentare Cagliari e il suo popolo, mettendosi a disposizione di un tecnico dello spessore internazionale quale Sir Claudio Ranieri: ci ritroveremo da vecchi amici allo stadio Braglia il prossimo 3 febbraio, per la 4^ gara del girone di ritorno.

Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. ringraziano e salutano con affetto Paulo Azzi, augurando il meglio per il futuro a lui e alla sua famiglia”.

Questo invece il comunicato dei sardi: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Paulo Azzi che si trasferisce dal Modena a titolo definitivo e ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2025, con opzione di prolungamento a favore del Club per un’ulteriore stagione.

Nato a Bragança Paulista, nello stato di San Paolo, classe 1994, Paulo Daniel Dentello Azzi cresce calcisticamente in Brasile, prima di approdare a 19 anni tra le fila del Cittadella. Il 15 marzo 2014 fa il suo esordio in Serie B contro il Como e nel turno successivo trova il primo gol tra i professionisti nella vittoria per 4-0 contro il Padova.

Acquistato dalla squadra brasiliana del Tombense, ritorna in Italia nella stagione 2015-16, prima nello Spezia e poi nel Pavia. Gioca quindi con le maglie di Pordenone, Siracusa, Bisceglie, Pro Vercelli, Seregno e Lecco, tappe di un percorso di crescita e di apprendimento del nostro calcio.

Nell’estate 2021 approda al Modena dove si ritaglierà un ruolo da assoluto protagonista: 37 gare, con 7 gol e altrettanti assist, tra le rivelazioni del campionato di C, sarà uno dei principali artefici della promozione in B dei “canarini”. In questa prima parte di stagione nella serie cadetta ha totalizzato 17 gare tra campionato e Coppa Italia con 2 assist.

Azzi è un esterno a tutta fascia, dove può far valere tutto il suo atletismo e le qualità tecniche. Veloce, forte fisicamente, è alto 188 cm, duttile dal punto di vista tattico: impiegato in carriera sia come laterale alto che basso, piede preferito il destro, in fase offensiva ama accentrarsi da sinistra per saltare l’uomo, cercare il tiro in porta o all’occasione fornire invitanti palloni agli attaccanti.

Corsa, intensità, dribbling al servizio della squadra: benvenuto in rossoblù, Paulo”.

Foto: Instagram Azzi