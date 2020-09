Ufficiale: Cagliari, arrivano i fratelli Tramoni dall’Ajaccio

Il Cagliari ha ufficializzato il doppio colpo in entrata: dall’Ajaccio arrivano i fratelli Tramoni. Matteo Tramoni è un esterno offensivo classe 2000, il più grande della coppia e in carriera ha all’attivo già 65 presenze in prima squadra, con un bottino totale di 6 gol. Per lui anche la maglia delle Nazionali francesi giovanili Under 19 e Under 18. Ha firmato un contratto con il Cagliari fino al 30 giugno 2025. Lisandru Tramoni, anch’egli esterno d’attacco è un classe 2003, ha già esordito in Ligue 2 e fa parte in pianta stabile delle rappresentative dei Galletti. Si lega ai colori rossoblù fino al 30 giugno 2023 e andrà ora rinforzare la Primavera guidata da Alessandro Agostini.

