Ufficiale: Caccavallo al Siena

Il Siena è lieto di annunciare l’ingaggio ufficiale di Giuseppe Caccavallo che già da due settimane si è aggregato alla squadra allenata da mister Alberto Gilardino. L’attaccante, attualmente svincolato, ha firmato un contratto biennale. Nato a Napoli l’11 aprile 1987 è reduce da tre stagioni alla Carrarese dove ha giocato 51 partite con 19 gol e 7 assist. L’esperta punta esterna, che predilige la fascia destra, ha militato in serie C anche a Catania, Cosenza, Venezia, Paganese, Casertana, Pergolettese, Taranto, Martina, Gubbio. Ventinove presenze in serie B con Lecce, Crotone e Salernitana con cui ha realizzato 2 reti e 4 assist. Vanta 284 presenze in carriera con all’attivo 59 gol e 25 assist.

Foto: Logo Siena