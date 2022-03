Ufficiale: Buglio si dimette da tecnico del Livorno. Decisione presa dopo il ko col Perignano

Nella serata di sabato 5 marzo mister Francesco Buglio ha rassegnato le proprie dimissioni da tecnico della prima squadra dell’Us Livorno. Le dimissioni sono state accolte dalla società. L’Unione Sportiva Livorno 1915 ringrazia Buglio per la professionalità dimostrata nel corso di questa stagione sportiva e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali.

Il tecnico dei labronici, impegnati in Eccellenza toscana, ha preso questa decisione dopo il ko interno contro la Fratres Perignano.

FOTO: Facebook Livorno