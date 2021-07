Il Tottenham ha ufficializzato l’acquisto di Bryan Gil a titolo definitivo dal Siviglia. Il trequartista, classe 2001, ha firmato un accordo che lo legherà agli Spurs fino al 2026.

Questo il comunicato del club.

We are delighted to announce the signing of Bryan Gil from @SevillaFC! 🇪🇸

Erik Lamela will join the Spanish club as part of the deal.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 26, 2021