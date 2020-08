Ufficiale: Bruno González è il quinto rinforzo del Real Valladolid

Bruno González è il quinto rinforzo del Real Valladolid. Come rivela l’edizione odierna di Sport, il difensore centrale arriva dal Levante a parametro zero firmando un contratto fino al 30 giugno 2022. Il difensore 30enne si unisce agli altri rinforzi del mercato biancolilla come Raúl Carnero, Javi Sánchez, Fabián Orellana e Luis Pérez e si unirà agli allenamenti con i suoi nuovi compagni di squadra da questo giovedì, data fissata per l’inizio della pre-season.

Foto: Twitter Real Valladolid