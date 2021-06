Ufficiale: Bruno Caneo resta alla Turris

La Turris ha annunciato il rinnovo di contratto di mister Bruno Caneo che resterà alla guida della squadra campana anche per la prossima stagione. Di seguito il comunicato del club.

“La S.S. TURRIS CALCIO, dando seguito alle preliminari intese raggiunte dalle parti, comunica il prolungamento del rapporto professionale con l’allenatore Bruno Caneo, che sarà il Responsabile tecnico della prima squadra anche per la stagione sportiva 2021-2022. Al contempo, viene rinnovato lo staff tecnico a sua disposizione. Confermati Lorenzo Salvatore (allenatore in seconda), Gennaro Bruno (match-analyst/collaboratore tecnico) e Davide Di Grezia (collaboratore atletico/recupero infortuni), la società ha ingaggiato, per la prossima stagione sportiva, Emanuele Maggiani nel ruolo di preparatore dei portieri e Luigi Garofalo nel ruolo di preparatore atletico: entrambi sono reduci da un’esperienza professionale all’estero ed hanno già lavorato con Caneo al Rieti (Lega Pro, stagione 2019-2020)”.

