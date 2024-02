Armando Broja lascia il Chelsea fino al termine della stagione. L’attaccante albanese si trasferisce in prestito al Fulham. Per lui finora 19 presenze in stagione tra Premier League, FA Cup e Carabao Cup, con due reti e due assist a referto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Premier League (@premierleague)

Foto: Instagram Chelsea