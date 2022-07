Lo scorso anno Brian Brobbey andò via dall’Ajax a parametro zero. Un anno dopo il calciatore torna in Olanda. I lancieri infatti hanno acquistato l’attaccante dal Lipsia per 16 milioni più bonus. L’annuncio è arrivato direttamente tramite i canali ufficiali del club.

Welcome back to your club ♥️ — AFC Ajax (@AFCAjax) July 22, 2022

Foto: Sito Ajax