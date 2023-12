Ufficiale: Brindisi, è Roselli il nuovo allenatore

Il Brindisi ha ufficializzato il nuovo allenatore dopo qualche trattativa non andata in porto. Si tratta di Giorgio Roselli come specificato in una nota del club pugliese. “Ex allenatore di Ligorna, Vibonese, Monopoli, Sambenedettese, Cosenza, Gubbio, Pavia, Lecco, Grosseto, Cremonese, Mantova, Varese, Triestina e Alessandria, vince nella stagione 2004/05 il campionato di Serie C1 con la Cremonese; nella stagione 1997/98 il campionato di Serie C2 con il Varese ripetendosi nel 2003/04 con la Cremonese. Nella stagione 2014/15 vince la Coppa Italia Lega Pro con il Cosenza“.