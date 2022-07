Ufficiale: Brignoli rinnova con la Pro Patria fino al 2023

Tommaso Brignoli ha prolungato il suo contratto con la Pro Patria. Il centrocampista classe 1999 ha firmato per un’altra stagione. Questo il comunicato: “Aurora Pro Patria 1919 è lieta di comunicare il rinnovo del contratto del calciatore Tommaso Brignoli. Dal 2019 a oggi, Brignoli ha superato le 50 presenze, è diventato ormai parte integrante del mondo Pro Patria e sta per cominciare la quarta Stagione in bianco-blu. Il centrocampista, classe 1999, sarà legato al Club fino al 30 Giugno 2023. Il viaggio continua insieme Tommi”

Foto: Facebook Pro Patria