L’attaccante Ibrahim Osman è un rinforzo per il Brighton della prossima stagione. Il calciatore dirà addio al Nordsjaelland, club danese, per giocare in Premier League con la squadra di De Zerbi: operazione da circa una ventina di milioni di sterline. A ufficializzarlo ci ha pensato il club inglese con una nota ufficiale.

Foto: logo Brighton