Ufficiale: Brighton, ecco il colpo Barco dal Boca Juniors

Il promettente terzino sinistro argentino Valentin Barco è un nuovo giocatore del Brighton di De Zerbi. I Seagulls hanno pagato i 10 milioni della clausola per aggiudicarsi il giovane talento. Il comunicato ufficiale del club: “Siamo lieti di confermare la firma di Valentin Barco dal Boca Juniors, che ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo fino a giugno 2028”. Il direttore tecnico David Weir ha aggiunto: “Conosciamo Valentin da molto tempo e siamo rimasti colpiti dai progressi che ha fatto a livello nazionale e internazionale. Siamo lieti di dargli il benvenuto nel club e non vediamo l’ora di vedere come progredirà e si svilupperà sotto Roberto. Ha giocato prevalentemente a sinistra, come terzino, terzino o ala, ma ha anche dimostrato la sua versatilità con il Boca, giocando a centrocampo. È una prospettiva entusiasmante, ma è anche importante dargli il tempo di cui ha bisogno per ambientarsi e adattarsi al nuovo ambiente e alla Premier League”.

Foto: Instagram Brighton & Hove Albion