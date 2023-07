Nuovo contratto per Lewis Dunk. Il difensore del Brighton ha rinnovato fino al 2026. Una carriera dedicata ai Seagulls con più di 360 partite e 22 reti realizzate. Molto felice il tecnico Roberto De Zerbi che ai taccuini del sito ufficiale del club ha dichiarato: “Viva il capitano! Sono davvero felice che abbia firmato questo nuovo contratto. È una buona notizia per Lewis e per il club”.

Foto: Instagram Brighton