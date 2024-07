Ufficiale: Brighton, ceduto McGill in prestito al MK Dons

Il MK Dons, club che milita in League Two, ha annunciato di aver raggiunto l’accordo con il Brighton circa il trasferimento, a titolo temporaneo, di Tom McGill. Di seguito il comunicato del club:

“Tom McGill è arrivato in prestito per una stagione agli MK Dons. Il portiere è nell’Albion da oltre un decennio e la scorsa stagione è stato la terza scelta dietro Jason Steele e Bart Verbruggen. Tom ha collezionato 36 presenze in Premier League 2 con noi, oltre ad aver trascorso periodi in prestito al Worthing, al Greenwich Borough, al Basingstoke Town e al Crawley Town“.

Foto: Instagram MK Dons