Ufficiale: Brian Riemer nuovo CT della Danimarca

Tre mesi dopo la partenza di Kasper Hjulmand, la Danimarca ha annunciato ufficialmente il suo nuovo commissario tecnico. La Federazione danese (DBU) ha scelto Brian Riemer.

Questa la nota: “Il 46enne Brian Riemer è stato nominato come nuovo commissario tecnico della Danimarca con un contratto fino al Mondiale del 2026. Riemer ha lavorato come assistente allenatore al FC Copenaghen e al Brentford in Premier League, e di recente ha riportato l’Anderlecht ai vertici del calcio belga come capo allenatore”.

Foto: twitter Danimarca