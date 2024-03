Ufficiale: Brest, Magnetti rinnova fino al 2027. Il comunicato

“Arrivato nel 2017 e ora capitano della squadra, Hugo Magnetti ha prolungato il suo contratto d’affitto allo Stade Brestois per un’altra stagione, fino al 2027″, è di poco fa il comunicato del Brest, club rivelazione di questa stagione di Ligue 1 alla luce del del secondo posto occupato in classifica, che annuncia il rinnovo di contratto con Hugo Magnetti, centrocampista classe 1998 nonché capitano del sodalizio bretone. L’attuale accordo in essere con il calciatore sarà dunque esteso di altri tre anni, ovvero fino al 2027.

Foto: Twitter Brest