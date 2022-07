Ufficiale: Brescia, torna Ndoj

Emanuele Ndoj è un nuovo giocatore del Brescia. Per il centrocampista classe ’96 si tratta di un ritorno alle Rondinelle dopo il il finale di stagione in prestito al Cosenza. L’annuncio è arrivato direttamente dal sito ufficiale del club lombardo:“Brescia Calcio comunica il tesseramento di Emanuele Ndoj. Il centrocampista classe 1996 ha già vestito la casacca delle Rondinelle dal 2016 al 31 gennaio 2022 prima di passare in prestito al Cosenza fino al termine della stagione. Bentornato Manu!”

Foto: Instagram Brescia