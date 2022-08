Ufficiale: Brescia, ecco Benali dal Crotone

Ahmad Benali è un nuovo calciatore del Brescia. Il centrocampista libico arriva a titolo definitivo dal Crotone, per lui si tratta di un ritorno in quanto ha indossato la maglia delle Rondinelle dal 2012 al 2015. L’ufficialità è arrivata tramite un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del Brescia: “Brescia Calcio comunica l’acquisizione di Ahmad Benali dal Crotone. Il centrocampista libico con cittadinanza inglese, nato a Manchester il 7 febbraio 1992, dopo esser cresciuto nelle giovanili del Manchester City, ha vestito le casacche di Rochdale, Pescara, Crotone e Pisa, conquistando la Serie A con i calabresi e disputando la finale playoff con i toscani. Si tratta di un grande ritorno per Benali che, fra le altre, ha indossato la maglia delle Rondinelle per tre stagioni, dal 2012 al 2015, collezionando 86 presenze e mettendo a segno 13 reti. Benali ha scelto la numero 28″.

Foto: Brescia Instagram