Ufficiale: Brescia, arriva il centrocampista Bjarnason. Contratto fino al 2021

Birkir Bjarnason è un nuovo giocatore del Brescia. A comunicare l’arrivo del centrocampista islandese è stato lo stesso club lombardo attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale: “La società Brescia Calcio comunica di aver siglato un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del giocatore islandese Birkir Bjarnason. L’accordo siglato prevede 18 mesi di durata con scadenza fissata al 30 giugno 2021. Questa mattina il giocatore ha svolto il suo primo allenamento con i compagni di squadra presso il Centro Sportivo del Brescia Calcio a Torbole Casaglia”. Per Bjarnason, reduce da una breve parentesi all’Al Arabi, si tratta di un ritorno in Italia dopo le avventura con Pescara e Sampdoria.

https://twitter.com/BresciaOfficial/status/1218492457534529541

Foto: Twitter ufficiale Brescia