Ufficiale: Brendan Rodgers torna al Celtic

Brendan Rodgers ritorna al Celtic. Questo il comunicato ufficiale del club di Glasgow: ” Il Celtic Football Club è lieto di annunciare che Brendan Rodgers è stato nominato nuovo Football Manager del club con un contratto triennale. Brendan in precedenza ha gestito il club con un successo fenomenale, vincendo treble nazionali consecutivi e offrendo inoltre la più famosa delle stagioni di Invincible. Negli ultimi anni, Brendan ha portato il Leicester City alla vittoria in FA Cup per la prima volta nella sua storia, conquistando anche il quinto posto nella Premier League inglese in due occasioni. Brendan ha anche ricoperto posizioni manageriali a Liverpool, Swansea City, Watford e Reading. Siamo inoltre lieti di confermare che John Kennedy, che ha servito il club per molti anni come giocatore e allenatore, sosterrà Brendan come vice allenatore del club, insieme agli allenatori della prima squadra Stevie Woods, Gavin Strachan e Harry Kewell, e Gli allenatori della squadra B Stephen McManus e Darren O’Dea”. Quindi le dichiarazioni dello stesso Brendan Rodgers: “Sono davvero felice di tornare al Celtic e sono estremamente entusiasta di questa grande opportunità. Quando mi è stato concesso il privilegio di essere invitato di nuovo a far parte del club, è stata una decisione molto semplice per me e la mia famiglia. Ci siamo già goduti dei bei momenti al Celtic e questo sarà di nuovo il mio obiettivo, offrire un buon calcio, assicurarci di avere una squadra che tutti amiamo guardare e alla fine portare più successo ai nostri tifosi. Ange ha svolto un lavoro brillante negli ultimi due anni e farò tutto il possibile per mantenere lo slancio del Celtic mentre affrontiamo tutte le nostre sfide nazionali ed europee. Abbiamo un gruppo di giocatori e staff estremamente impressionante e di talento al club, e non vedo davvero l’ora di incontrarli tutti e poi mettermi subito al lavoro. Volevo che John fosse con me mentre andiamo avanti. È un allenatore di grande talento, qualcuno che conosco bene e rispetto e sarà molto importante per me e per i nostri giocatori. Il club è in condizioni fantastiche a tutti i livelli e vorrei ringraziare il consiglio per aver riposto la loro fiducia in me per portare avanti la squadra. Lavoreremo a stretto contatto mentre ci sforziamo di portare quel successo ai nostri sostenitori. Andiamo a lavorare!”.

