Ufficiale: Bremer rinnova con il Torino fino al 2024

Il Torino ha annunciato poco fa, con una nota, il rinnovo fino al 2024 del difensore centrale Gleison Bremer, classe 1997. Un anno in più rispetto alla precedente scadenza, situazione che mette il club granata nelle condizioni di poter programmare meglio l’eventuale cessione la prossima estate. Bremer, che ha avuto fin qui un rendimento eccellente, non ha voluto mettere in difficoltà il Torino, gesto che comunque gli fa onore. E sarà un protagonista sul mercato: all’Inter piace moltissimo da sempre, la Juve lo ha seguito ma bisogna capire eventuali rapporti con il Toro dopo la recente vicenda Gatti.

Foto: twitter Torino