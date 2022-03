Arrivato all’Inter nel 2019, Gabriel Brazão sembrava potesse diventare presto un calciatore della prima squadra. Il calciatore brasiliano, però, non ha mai trovato spazio in nerazzurro così, dopo le esperienze in Spagna con Albacete e Oviedo, il club ha deciso di cederlo nuovamente in prestito. Vincolato all’Inter fino al 2024, il portiere è tornato in Brasile, al Cruzeiro fino al 30 giugno 2023.

Foto: Twitter Real Oviedo