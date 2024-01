Ufficiale: Braunöder è un nuovo calciatore del Como

Matthias Braunöder è un nuovo giocatore del Como. Di seguito il comunicato ufficiale del Como: “Como 1907 è lieta di annunciare l’ingaggio del centrocampista centrale Matthias Braunöder, 21 anni, in prestito fino al 30 giugno 2024 con opzione di riscatto.

Il centrocampista austriaco proviene dall’Austria Vienna, dove ha collezionato 16 presenze in questa stagione nella Bundesliga austriaca. Mattias è anche un punto fermo della nazionale giovanile austriaca, di recente come capitano dell’U21.

In particolare, Matthias è stato nominato miglior esordiente della Bundesliga nel 2022 e Rising Star of The Year per il premio per State Athlete of the Year nel 2023, oltre a essere stato premiato per il gol più bello della stagione 2022/23″.

Foto: Instagram Como