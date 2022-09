Ufficiale: Braithwaite lascia il Barcellona ma resta in Spagna, firma con l’Espanyol

Martin Braithwaite, ex Barça, rimane nella Liga: è un nuovo attaccante dell’Espanyol. A comunicarlo è il club: “L’RCD Espanyol ha completato l’ingaggio dell’attaccante Martin Braithwaite (Esbjerg (Danimarca), 06/05/1991), che ha firmato per il club bianconero fino al 30 giugno 2025. Braithwaite arriva nella squadra bianconera dopo aver rescisso il contratto con l’FC Barcelona, ​​​​dove ha giocato nelle ultime due stagioni e mezzo. Il nazionale danese ha una vasta carriera nel calcio internazionale e ha giocato per Tolosa, Girondins de Bordeaux, Middlesbrough, CD Leganés e FC Barcelona. L’attaccante, che questa mattina ha superato la visita medica presso la Corachan Clinic, si unirà alla prima squadra questo venerdì.”

Foto: Twitter Espanyol