Ufficiale: Braithwaite al Gremio

Martin Braithwaite lascia l’Europa e firma con il Gremio in Brasile. Lo ha annunciato il club di Porto Alegre sui social che ha ingaggiato l’attaccante con un passato anche al Barcellona.

Questa la nota: “Il Gremio raggiunge un accordo per l’ingaggio del centravanti danese Martin Braithwaite l’atleta verrà a Porto Alegre nei prossimi giorni per effettuare visite mediche e firmare un contratto”.

Foto: Instagram personale