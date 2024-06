Ufficiale: Braida nuovo vice presidente del Ravenna

Il Ravenna FC è lieto di ufficializzare le nuove figure di riferimento che saranno alla guida del Ravenna Football Club in questa nuova fase della nostra storia. Ogni membro del team porta con sé una vasta esperienza e competenze specifiche, essenziali per il nostro successo futuro.

Ariedo Braida è stato nominato Vicepresidente. Con una carriera prestigiosa e una profonda conoscenza del mondo del calcio, Ariedo sarà un pilastro fondamentale per la nostra strategia e per le relazioni istituzionali.

Mattia Baldassarre assume il ruolo di Amministratore Delegato. Mattia, con la sua esperienza gestionale e la sua visione imprenditoriale, guiderà l’amministrazione del club, assicurando una crescita sostenibile e un’efficace gestione delle risorse.

Paolo Scocco è il nostro nuovo Direttore Generale. Con la sua esperienza nella gestione operativa e la sua capacità di ottimizzare i processi interni, Paolo sarà il punto di riferimento per tutte le attività quotidiane del club, garantendo efficienza e qualità in ogni settore.

Davide Mandorlini è stato nominato Direttore Sportivo. Davide, con la sua competenza tecnica e la sua esperienza nel mondo del calcio, sarà responsabile della gestione sportiva del club, inclusa la supervisione del settore giovanile e della prima squadra.

Lorenzo Tonetti è il nostro nuovo responsabile delle Relazioni del Club. Lorenzo si occuperà di mantenere e sviluppare le relazioni con i nostri partner, contribuendo a rafforzare il legame con il club.

La presentazione del progetto sportivo

La conferenza stampa del Ravenna Football Club si terrà nella settimana dal 1 al 5 Luglio. Questo evento rappresenta un momento cruciale per il nostro club, poiché presenteremo il nuovo progetto sportivo”.

Foto sito Cremonese