Ufficiale: Braida lascia la Cremonese

Con una nota ufficiale la Cremonese ha annunciato la fine della collaborazione con Ariedo Braida. Ecco il comunicato: “U.S. Cremonese comunica che oggi, venerdì 30 giugno, cessa il rapporto di collaborazione con Ariedo Braida. La società desidera ringraziare Braida per il lavoro svolto durante la sua permanenza in grigiorosso che ha avuto il suo apice nella promozione in Serie A. Un in bocca al lupo per le sue prossime avventure professionali”.

Ariedo Braida per la prossima stagione passerà al Monza.