Ufficiale: Braga, ecco Ndur in prestito dal PSG

Cher Ndur è un nuovo giocatore del Braga. Il centrocampista italiano centrale classe 2004 arriva in Portogallo fino al termine della stagione. Indosserà la maglia numero 10. Il comunicato del club: “Il nazionale Under 21 italiano Cher Ndur, 19 anni, arriva in prestito dal PSG fino a fine stagione, senza clausola di acquisto “.

Foto: sito ufficiale Braga