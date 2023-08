Ufficiale: Bozzolan dal Milan al Perugia

Andrea Bozzolan è un nuovo giocatore del Perugia, che lo ha preso in prestito dal Milan. Qualche giorno fa il giocatore aveva rinnovato il proprio contratto con i rossoneri fino al 2027. Quest’estate ha preso parte alla vittoriosa spedizione dell’Under 19 azzurra agli Europei di categoria, senza però mai scendere in campo. Di seguito il comunicato del club umbro: “AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito dall’AC Milan il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Andrea Bozzolan. Il difensore arriva in biancorosso a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024. Nato a Desio il 23 febbraio 2004 è cresciuto nel settore giovanile rossonero fino ad arrivare alla Primavera dove ha totalizzato 53 presenze a cui se ne aggiungono 13 in Youth League (la Champions League dei giovani). Nel giro della Nazionale giovanile, lo scorso 16 luglio con l’Under 19 di Bollini ha vinto l’Europeo di categoria battendo in finale il Portogallo. Benvenuto al Perugia Andrea”.

Foto: sito Perugia