Ufficiale: Borussia Monchengladbach, rinnovo fino al 2026 per il portiere Nicolas

Tempo di rinnovi di contratto in casa Borussia Monchengladbach. La società tedesco ha annunciato poco fa di aver rinnovato il contratto in essere con il portiere portiere classe ’97 Moritz Nicolas fino al 2029. Prolungato, dunque, di tre anni il precedente accordo in scadenza nel 2026. L’annuncio del club bianco, nero, verde:

“Il Borussia ha prolungato il contratto con Moritz Nicolas, in scadenza il 30 giugno 2026, fino al 30 giugno 2029.”

Foto: Twitter Borussia Monchengladbach