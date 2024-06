Ufficiale: Borussia Dortmund, si è dimesso Terzic

Edin Terzic, artefice di una gloriosa cavalcata in Champions League con il suo Borussia Dortmund fermatasi in finale contro il Real Madrid, non sarà più l’allenatore dei gialloneri. Infatti l’allenatore ha rassegnato le proprie dimissioni. Egli ha parlato ai canali social del club tedesco. Lo ha comunicato anche la società con una nota sul sito:

“In un messaggio personale, Terzic ha scritto: “È incredibilmente doloroso per me dirlo a tutti i tifosi gialloneri, ma oggi mi separo dal Borussia Dortmund. È stato un grande onore vincere la Coppa DFB con il BVB e portare questo fantastico club alla finale di Champions League. Dopo la partita di Wembley, ho chiesto un incontro con la dirigenza del club, perché dopo dieci anni al BVB – di cui cinque nello staff tecnico e due e mezzo come capo allenatore – sento che la nuova era del club dovrebbe iniziare con un nuovo uomo sulla linea laterale. Tutti quelli che mi sono vicini sanno che questa è stata una decisione molto difficile da prendere nelle ultime settimane, ma dopo intense discussioni il mio sentimento di fondo non è cambiato. Auguro il meglio al Borussia Dortmund, e questo non è un addio, ci vediamo presto. Ehi BVB!” L’amministratore delegato del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ha dichiarato: “Edin Terzic ha svolto un lavoro eccezionale nel suo periodo al BVB e tutti noi abbiamo un enorme debito di gratitudine nei suoi confronti. Io ed Edin rimarremo sempre amici”. Lars Ricken, amministratore delegato del Borussia Dortmund per lo sport, ha dichiarato: “Edin Terzic è stato un mio fidato collega per molti anni, come allenatore delle giovanili, direttore tecnico e, più recentemente, come capo allenatore. In ogni ruolo, considerava un privilegio lavorare per questo club. Le numerose discussioni che abbiamo avuto di recente hanno chiarito ancora una volta l’amore e la passione di Edin per il BVB, e sarà sempre un tifoso del Borussia e parte della famiglia del BVB”. Il direttore sportivo Sebastian Kehl ha dichiarato: “Edin è un uomo del Borussia in tutto e per tutto. È una persona fantastica, molto genuina e ha sempre dato il 100% per il BVB. Ne abbiamo passate tante insieme e mi è piaciuto molto lavorare al fianco di Edin per raggiungere i nostri obiettivi. Sarà sempre associato ai nostri successi negli ultimi anni e sono sicuro che ci rivedremo. Edin ora seguirà la sua strada”.

Foto: facebook Borussia Dortmund