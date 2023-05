La storia di Mats Hummels al Borussia Dortmund proseguirà almeno fino al 30 giugno 2024. Il club tedesco ha annunciato il rinnovo di contratto per un’altra stagione per l’esperto difensore classe 1988. Campione del Mondo con la Germania nel 2014, Hummels potrebbe presto festeggiare il prolungamento con la vittoria della Bundesliga in caso di vittoria contro il Mainz.

Foto: Instagram Borussia Dortmund