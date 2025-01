Ufficiale: Borussia Dortmund, esonerato Sahin

La sconfitta contro il Bologna, la quarta consecutiva dopo i 3 k0 in Bundesliga, è risultata fatale. Il tecnico del Borussia Dortmund Nuri Sahin è stato esonerato dal club con un comunicato ufficiale. In campionato il club è 10° e oggi occupa il 13° posto in Champions League. Qui di seguito il comunicato.

“Borussia Dortmund e Nuri Sahin ora si separano.

Il BVB ha esonerato il suo allenatore dopo la deludente sconfitta per 2-1 in UEFA Champions League contro l’FC Bologna di martedì sera”.

Foto: Instagram Sahin