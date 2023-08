Ufficiale: Bonavolontà dalla Torres al Sorrento

Angelo Bonavolontà è ufficialmente un nuovo giocatore del Sorrento, che lo ha preso a titolo definitivo dalla Torres. Per lui contratto fino al 30 giugno 2025. Di seguito il comunicato pubblicato dai campani su Instagram: “Il Sorrento Calcio 1945 Srl rende noto di essersi assicurato le prestazioni sportive di Angelo Bonavolontà fino al 30 giugno 2025. Bonavolontà, nato ad Avellino il 3 agosto del 2000, arriva a titolo definitivo dalla Torres, formazione con la quale ha collezionato 22 partite in C nella passata stagione. Tra i professionisti, Bonavolontà ha messo insieme già 92 presenze in campionato (70 delle quali tra Paganese e Fidelis Andria)”.

Foto: Instagram Sorrento