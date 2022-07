Ufficiale: Bologna, Binks ha rinnovato fino al 2026

Luis Binks ha rinnovato con il Bologna fino al 2026. Al termine della conferenza stampa di presentazione di Lykogiannis, l’amministratore delegato dei rossoblù, Claudio Fenucci che ha affermato: “Anche se andrà probabilmente in prestito per un anno in un altro club, siamo molto felici di aver rinnovato il contratto ad uno dei nostri giocatori migliori in prospettiva”.

Foto: Twitter Bologna