Ufficiale: Boey è un giocatore del Bayern Monaco

Tre giorni fa vi abbiamo raccontato dell’accordo tra i turchi del Galatasaray e il Bayern, adesso è ufficiale. Sacha Boey è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il terzino francese classe 2000 arriva a titolo definitivo dal Galatasaray, firmando fino al 2028. Il comunicato del club bavarese: “Il Bayern ha ingaggiato Sacha Boey dal Galatasaray. Il 23enne difensore francese si trasferisce al Monaco con contratto fino al 30 giugno 2028”. Le prime parole del difensore: “Questo è un sogno diventato realtà per me. È un onore per me poter giocare per un club così grande come il Bayern. Non vedo davvero l’ora di avere la mia nuova squadra e di poter giocare con tutti questi grandi giocatori in futuro. Da giocatore sono un difensore a cui piace attaccare, felice sia in attacco che in difesa”.

Foto: sito ufficiale Bayern Monaco