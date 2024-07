Ufficiale: Bocic al Taranto

Il Taranto comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni di Milos Bocic.

Classe 2000, Bočić approda in rossoblù dal Catania con la formula del prestito. Il neo-attaccante ionico è cresciuto nelle giovanili dell’Udinese. In Serie B ha vestito le maglie di Pescara e Frosinone, mentre in Serie C ha giocato tra le fila di Pro Sesto e Pistoiese. Nell’ultima stagione si è diviso tra Catania e Fiorenzuola.

