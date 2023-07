Ufficiale: Boci in prestito al Lecco

Il Lecco ha comunicato di aver ingaggiato, in prestito dal Genoa, il terzino sinistro Brayan Boci, che l’anno scorso ha esordito con il grifone. Di seguito il comunicato del club lombardo: “Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo i diritti alle prestazioni sportive di Brayan Boci dal Genoa per la stagione 2023/2024. Boci è un terzino o esterno sinistro classe 2003. Nella scorsa stagione ha militato nella primavera del Genoa debuttando in prima squadra con Gilardino. Benvenuto Brayan, non vediamo l’ora di vederti con la maglia blu celeste!”.

Foto: sito Lecco