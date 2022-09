Ufficiale: Bochum, zero punti in cinque giornate. Arriva l’esonero dell’allenatore Reis

Pessimo inizio di stagione per il Bochum, che ha conquistato zero punti nelle prime cinque giornate. Il rendimento decisamente sottotono della squadra tedesca, che anche ieri è uscita sconfitta dalla sfida contro lo Schalke, è stato fatale per la permanenza di Thomas Reis. L’allenatore è stato esonerato: al suo posto nominato Heiko Butscher, che traghetterà il gruppo fino all’arrivo del nuovo tecnico.

Foto: Sito Bochum