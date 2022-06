Ufficiale: Boateng rinnova con l’Herta Berlino per un anno

Boateng e l’Herta Berlino avanti insieme. Il centrocampista continua dunque la sua avventura con la squadra tedesca, dopo che lo scorso anno ha collezionato 21 partite, 10 da titolare, senza però riuscire a segnare. Il trentacinquenne ha trovato l’accordo per un anno.

He just can’t get enough! Und wir auch nicht. 🤩 @KPBofficial trägt auch in der kommenden Saison die Fahne auf der Brust! 💙

Alle ℹ️nfos zur Vertragsverlängerung: https://t.co/oonwRNSdsP ⬅️ ✍️#GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/cTofVuEECm

— Hertha BSC (@HerthaBSC) June 22, 2022