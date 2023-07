La Cremonese ha comunicato di aver ceduto in prestito alla Vis Pesaro l’esterno d’attacco Samuel Blue Junior Mamona. Il giocatore, quindi, torna nel club in cui è cresciuto. Di seguito la nota dei lombardi: “U.S. Cremonese comunica di aver ceduto a titolo temporaneo a Vis Pesaro 1898 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Samuel Blue Junior Mamona”.

Foto: sito Cremonese