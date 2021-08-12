Ultimo aggiornamento: giovedi' 12 agosto 2021 22:37

Ufficiale: Bjarnason vola in Turchia. E’ un nuovo giocatore dell’Adana Demirspor

12.08.2021 | 22:37

L’Adana Demirspor ha comunicato l’acquisto di Birkir Bjarnason. Il centrocampista islandese, 33enne, arriva a titolo definitivo dal Brescia e firma un biennale con la nuova squadra di Mario Balotelli. Ecco l’annuncio:

 

Foto: Twitter Adana Demirspor