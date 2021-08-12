Ufficiale: Bjarnason vola in Turchia. E’ un nuovo giocatore dell’Adana Demirspor
12.08.2021 | 22:37
L’Adana Demirspor ha comunicato l’acquisto di Birkir Bjarnason. Il centrocampista islandese, 33enne, arriva a titolo definitivo dal Brescia e firma un biennale con la nuova squadra di Mario Balotelli. Ecco l’annuncio:
Kulübümüz son olarak Brescia forması giyen İzlanda Milli Takımı oyuncusu 33 yaşındaki Birkir Bjarnason ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin #Bjarnason! pic.twitter.com/k8JhvXDwv5
— Adana Demirspor 💺❌💺 (@AdsKulubu) August 12, 2021
Foto: Twitter Adana Demirspor