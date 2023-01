Il Lecce saluta ufficialmente Kristjan Bistrovic e Mert Cetin, questo il comunicato apparso sul sito ufficiale del club: “L’U.S. Lecce e il calciatore Kristjan Bistrovic hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo temporaneo al Fortuna Sittard.

L’U.S. Lecce e il calciatore Mert Cetin hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo temporaneo all’Adana Demirspor. I suddetti calciatori sono autorizzati a raggiungere rispettivamente Mosca e Verona, sede dei club titolari dei cartellini per perfezionare i trasferimenti”.

Fonte: Instagram Lecce