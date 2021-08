Ufficiale: Billong ha firmato per il Clermont

Il difensore Jean-Claude Billong è passato ufficialmente al Clermont Foot 63, club di Ligue 1, dove ha firmato un contratto di due anni fino al 2023. Ecco le prime dichiarazioni del centrale rilasciate al sito ufficiale del club francese: “È un orgoglio per me tornare nel mio paese di nascita. Sono molto contento della fiducia riposta in me dal club e dall’allenatore Pascal Gastien. Il mio primo obiettivo è aiutare la squadra per tutta la stagione e migliorare ogni giorno con loro”.

🖋 Jean-Claude Billong est la 4ème recrue du Clermont Foot 63 ! 👊🔴🔵

L’international camerounais vient renforcer la défense auvergnate. 💪 Bienvenue Jean-Claude ! 💬 Découvrez sa déclaration 👉 https://t.co/GaML4gGCV6 pic.twitter.com/2LosynB6Pt — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) August 17, 2021

Foto: Sito ufficiale Clermont